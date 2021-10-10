По предварительным данным штаба субботника, вчера на улицы города вышли более 8 тысячи человек....

По предварительным данным штаба субботника, вчера на улицы города вышли более 8 тысячи человек. Немало горожан прибирались на закрепленных территориях накануне, в пятницу. Работы во дворах многоквартирных домов были организованы городским управлением ЖКХ совместно с управляющими компаниями.Субботник прошел на 25 основных площадках, в числе которых городские парки и скверы, основные пешеходные маршруты как в центре города, так и в отдаленных микрорайонах. Количество волонтеров на участки локальной уборки подбирали в соответствии с пандемическими ограничениями.