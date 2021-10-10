В связи с пандемией уже второй год молодожены не могут сыграть пышную свадьбу - из-за...

В связи с пандемией уже второй год молодожены не могут сыграть пышную свадьбу - из-за коронавирусных ограничений. Но некоторые владимирцы нашли выход из положения... Моя коллега Юлия Шувалова встретилась с парой, которая сыграла брачную церемонию в самом знаменитом городе США. Можно ли считать брак, зарегистрированный на территории "города-казино" легальным, узнаем из нашего репортажа.Казино, фишки и крупные суммы денег на кону. Всё это ждет в Лас-Вегасе. Но только ли этим готова удивить мировая столица игорного бизнеса? Ежегодно тысячи влюбленных пар произносят здесь заветную фразу "YES, I DO", что в переводе означает "ДА". Эту фразу здесь говорят друг другу даже едва знакомые люди. А всё потому, что... всё, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе.Впрочем происходит так как в фильме, далеко не всегда. Решились провести настоящую свадьбу в Америке владимирские молодожены - Александр и Мила. Поженились они в одной из главных часовен Лас Вегаса. Известна она тем, что здесь вступили в брак многие знаменитости. Например, американский баскетболист Майкл Джордан и певец Элвис Пресли. Сыграть свадьбу в Вегасе, по американским расценкам, весьма недорого - 75 долларов. Плюс чаевые...Александр Чунаев: «Сама церемония быстрая, все поставлено на поток. Около 10 минут она длилась. На английском языке наш свадебный министр прочитал клятву, мы просто за ним повторяли, в конце концов мы скрепили всё это поцелуем. Во многом всё похоже как это происходит в российских загсах».По словам Милы, американская свадьба её давняя мечта. Платье и костюм молодожены привезли с собой из России. Весь макияж, прическу и букет Мила сделала сама, поэтому классического утра невесты с подготовкой и предсвадебным стрессом так же не было - вместо этого молодожены провели утро, загорая у бассейна.Мы идем к знаку "Велком ту Лас-Вегас", чтобы там сфоткаться, потому что где как не там, нам нужны фотки свадебные.Принято считать, что брак заключенный в Лас-Вегасе действует только на территории США. Но это не так. На деле же он может быть легко легализован и в России, при наличии подтверждающих брак документов.Мила Чунаева: «Сразу же после церемонии мы отправились в мэрию Лас-Вегасе для того, чтобы заполнить нужные документы, чтобы брак действителен в России. С этим мы справились очень быстро. Благо, там нет очередей, но затем мы отправились в Стратосферу - это такая башня самая высокая на крыше. Вот там мы прям зажгли. Катались на всех аттракционах - это было круто и весело. День получился шикарный».По возвращению домой из путешествия, молодожены получили все необходимые документы по почте и уже подтвердили свой брак. Теперь Александр и Мила официально стали мужем и женой. Юлия Шувалова "Вести Владимир".