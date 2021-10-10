Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 56 562 владимирцев.

Во Владимирской области на 10 октября выявлено 256 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 58 человек. Ещё 32 жителя подхватили опасную инфекцию в Гусь-Хрустальном, 31 - в Ковровском, 30 - в Муромском районах. По 13 положительных тестов на ковид пришли в Юрьев-Польском и Вязниковском, 11 - в Гороховецком, по 10 - в Кольчугинском и Киржачском районах. По 9 инфицированных выявлено в Александровском, Петушинском и Суздальском, 8 - в Собинском, по 5 - в Меленковском, Селивановском и Камешковском районах.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 56 562 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 13 342 случая во Владимире, 6545- в Гусь-Хрустальном районе, 6195 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.