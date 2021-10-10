Продолжается регистрация участников на . Соревнования для школьников и студентов до 18 лет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Роскомнадзора. ..

Продолжается регистрация участников на . Соревнования для школьников и студентов до 18 лет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Роскомнадзора. Онлайн-чемпионат пройдет 9–25 ноября 2021 года на официальном сайте проекта . Регистрация участников продлится до 8 ноября включительно. Объявление результатов намечено на 9 декабря.Участникам чемпионата предстоит за 60 минут выполнить задания разного уровня сложности. В этом году главная тема — «Цифровое государство», все задания посвящены цифровому правительству, цифровой экономике, безопасности цифрового государства, электронному образованию, умному городу. Часть вопросов будут касаться специальной темы чемпионата — 20-летию Координационного центра доменов .RU/.РФ.Первые баллы за участие в онлайн-чемпионате можно получить еще до старта онлайн-турнира. Для этого до 1 ноября необходимо выполнить .Победители в индивидуальном и командном зачете получат дипломы. Участники, занявшие первые пять мест в индивидуальном и командном зачетах, также получат ценные призы: планшет, смартфон, фитнес-часы, 3D-ручку или bluetooth-наушники. Те, кто не занял призовых мест, получат именные электронные сертификаты.«Изучи интернет — управляй им!» — это популярный социально-образовательный проект, целью которого является повышение уровня цифровой грамотности. С его помощью молодые пользователи смогут разобраться в тонкостях устройства интернета и цифровых технологий, стать опытными интернет-юзерами и научиться безопасному серфингу в сети. Проект также призван пробудить интерес школьников к профессиям, связанным с цифровыми технологиями.За десять лет существования проекта «Изучи интернет — управляй им!» в нем приняли участие свыше 150 тысяч школьников из всех регионов России.