В центре ФОБОС сообщают, что период засухи продлится как минимум до вторника. Во второй половине...

В центре ФОБОС сообщают, что "период засухи" продлится как минимум до вторника. Во второй половине недели погода изменится. Потом небо затянут более плотные облака и на смену осеннему солнцу придут небольшие дожди. При этом в ночные часы станет теплее, прекратятся заморозки, а вот дневные температуры будут постепенно понижаться, и в конце рабочей недели днём всего +6…+9°. В целом, вторая половина октября ожидается более дождливой, а в третьей декаде не исключён и мокрый снег.ФОТО:https://www.pexels.com/ru