Аферистка получила от заявительницы денежные средства в сумме более 5,2 млн рублей за оказание помощи в решении ее вопроса...

СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве установлена причастность ранее задержанной женщины к дополнительному эпизоду противоправной деятельности.Полицейскими установлено, что в помещении государственного учреждения злоумышленница познакомилась с потерпевшей и представилась ей сотрудником управляющей организации. Войдя в доверие, она пообещала оказать помощь в получении муниципальных двухкомнатной и двух однокомнатных квартир, не имея на то полномочий. Аферистка получила от заявительницы денежные средства в сумме более 5,2 млн рублей за оказание помощи в решении ее вопроса. Взятые на себя обязательства она так и не выполнила, так как не имела такой возможности. Похищенным денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.Следствием СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено очередное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время 32-летняя фигурантка уголовного дела уже осуждена Тимирязевским районным судом г. Москвы и отбывает наказание за ранее совершенные аналогичные преступления.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29