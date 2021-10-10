В древнем Суздале сняли более 80 легендарных кинофильмов. Теперь у гостей и жителей города есть...

В древнем Суздале сняли более 80 легендарных кинофильмов. Теперь у гостей и жителей города есть возможность узнать о них больше. И увидеть редкие кадры со съемок. Об этом - в нашем следующем репортаже.Семь культовых кинолент - от черно-белых до современных, снятых на территории города-музея. Не только кадры из самих фильмов, но и редкие моменты со съемок, на которых суздальцы иногда узнают себя.Елена Кузнецова, администратор Дома кино г. Суздаль: «Экспозиция начинается с фильма "Андрей Рублев.", снятого Андреем Тарковским в 66 году. Переходим на фильм "Мертвые души" режиссера Швейцера. Представлен фильм "Мой ласковый и нежный зверь. Фильм "Тема" со своими знаменитыми артистами».Кадры предоставил для "Дома кино" "Мосфильм". Некоторые, пленочные, были не лучшего качества. Над ними работали специалисты. Правда, такой экспозицией сегодня уже никого не удивить, отмечает Елена Кузнецова. Нужен современный подход.Здесь, в зеркальной комнате, есть ощущение объемного пространства. А на стенах мы видим 20 кадров из 7 знаменитых фильмов, снимавшихся в Суздале. При желании можно выбрать понравившийся кадр и почитать о нем редкую информацию».В Суздале снималось около 80 знаковых кинолент. Одна из самых легендарных - "Женитьба Бальзаминова".Елена Кузнецова, администратор Дома кино г. Суздаль: «Гости, рассматривая кадры из фильмов и прослушивая аудиогиды, имеют возможность сравнить Торговую площадь, запечатленную при съемках фильма и сегодняшнюю торговую площадь».Экспозиция будет меняться и дополняться. Кроме основных залов, есть зал, где можно увидеть предметы, используемые на съемочных площадках. Например, карандаш для слез, "кровавые таблетки" и искусственная паутина. Также в Доме кино есть небольшой кинотеатр.Елена Кузнецова, администратор Дома кино г. Суздаль: «Не просто музейную тему послушать. А отдохнуть душой, послушать музыку, выпить чашечку кофе ароматного, съесть пирожное».Экскурсии по музею проводят профессиональные гиды. Дом кино уже планирует включить в один из своих туристических маршрутов Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.