Житель одной из квартир в Гусь-Хрустальном этим летом обратился в полицию с заявлением о о хищении...

Житель одной из квартир в Гусь-Хрустальном этим летом обратился в полицию с заявлением о о хищении имущества из принадлежащей ему квартиры.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личности и местонахождение злоумышленников. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ими оказались 27 и 39-летний местные жители.Один из обвиняемых жил в том же доме, что и потерпевший, и знал, что квартира пустует. Вечером, убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник залез на козырек над подъездом и по кирпичному карнизу прошел до окна нужной квартиры. После чего через окно проник внутрь помещения и похитил оттуда предметы быта, инструменты и изделия из хрусталя.Ещё через несколько часов в эту же квартиру аналогичным способом проник 39-летний злоумышленник, - он украл 2 монитора и 2 термоса, а затем скрылся.Общий ущерб, причинённый собственнику, составил более 18 000 рублей. Мужчины планировали продать украденное, а на полученные деньги купить спиртное.Часть похищенного имущества была изъята и возвращена владельцу.В отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.