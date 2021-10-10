Надпись расположена в километре от трассы М-7.

В Камешковском районе владимирец Илья Андреев при помощи дрона обнаружил геоглиф из деревьев «Ленин 100 лет». Надпись расположена в километре от трассы М-7.Разглядеть уникальный узор можно лишь осенью, когда лиственные деревья желтеют на фоне вечнозелёных елей. Задумка принадлежит лесоводу, академику А.Т. Каширскому, который реализовал её в 1968 году.«Я увидел лес совершенно случайно, на снимках со спутника», – рассказалКоординаты объекта 56.213136, 40.762305.