Первый инцидент произошёл Ночью 5 октября. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД,...

Первый инцидент произошёл Ночью 5 октября. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» остановили автомобиль 35-летнего, на вид не трезвого местного жителя. Освидетельствование подтвердило подозрения.В эту же ночь полицейские остановили автомобиль, которым управлял 47-летний житель района. Как оказалось, он тоже был пьян.Ранее оба водителя уже лишались права управления транспортным средством из-за совершения аналогичного нарушения.В отношении них возбуждены уголовные дела.Сотрудники полиции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из тяжких нарушений правил дорожного движения, представляющих повышенную общественную опасность. Садясь за руль в нетрезвом состоянии, водители подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения людей.Если вы стали очевидцем управления транспортом нетрезвым водителем или видите, что нетрезвый водитель собирается сесть за руль автомобиля – сообщите о данном факте в УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: (4922) 54-16-65.