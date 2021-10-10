На место выезжали 2 единицы техники, а также 7 человек личного состава. Дознаватели ведомства устанавливают причину случившегося.

В 20-41 9 октября в Лакинске дотла сгорел автомобиль. Возгорание произошло на улице Мира возле дома №15.«Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту происшествия. На момент их прибытия наблюдалось горение легковушки по всей площади. Сотрудники МЧС потушили пламя на площади четыре квадратных метра. Погибших и пострадавших нет», - сообщает пресс-служба МЧС Владимирской области.На место выезжали 2 единицы техники, а также 7 человек личного состава. Дознаватели ведомства устанавливают причину случившегося.