Пожар случился в Лакинске, на улице Мира накануне вечером. Сообщение о происшествии поступила на...

Пожар случился в Лакинске, на улице Мира накануне вечером. Сообщение о происшествии поступила на пульт спасателей достаточно поздно, поэтому к моменту их прибытия автомобиль уже горел по всей площади.Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.