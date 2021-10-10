К началу октября в парке Добросельский завершены работы на сетях коммуникаций, полностью готовы...

К началу октября в парке "Добросельский" завершены работы на сетях коммуникаций, полностью готовы кольцевая велодорожка, центральная и прилегающие аллеи, установлено уличное освещение, обустроена главная площадь. Кроме того, в новой зоне отдыха построили современный скейт-парк, рассчитанный и на опытных скейтбордистов и роллеров, и на новичков.Как сообщает пресс-служба мэрии, основные благоустроительные работы второго этапа завершены, и теперь парк «Добросельский» открыт для горожан. В 2022 году, на третьем, завершающем этапе реновации парка «Добросельский», мэрия планирует дополнить парковую инфраструктуру большой сценой, площадками для аттракционов, пунктов проката и киосков общепита, установить административно-хозяйственный павильон, завершить оформление главного входа и выполнить ряд других работ.