В Муроме нашли пропавшего 10-летнего школьника. Мальчик на велосипеде и с рюкзаком потерялся 8-ого...

В Муроме нашли пропавшего 10-летнего школьника. Мальчик на велосипеде и с рюкзаком потерялся 8-ого октября. К поискам подключился поисковый отряд Лиза Алерт и уже спустя сутки ребёнка нашли. 9-ого октября в соцсетях поискового отряда появилась запись: "Найден, жив!"Подробности поисковой операции не разглашаются.