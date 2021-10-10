Установлено, что 42-летний ранее судимый житель Московской области похищал двухколесные транспортные средства граждан, находившиеся без присмотра...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы совместно с коллегами из ОУР УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве и коллегами из г. Солнечногорска задержали подозреваемого в кражах велосипедов и мотоциклов.Установлено, что 42-летний ранее судимый житель Московской области похищал двухколесные транспортные средства граждан, находившиеся без присмотра. Так, злоумышленник в разное время суток похитил с неорганизованных автостоянок 2 мотоцикла. Также, повредив противоугонные тросы, похитил 4 велосипеда в 5 микрорайоне и на улице Юности г. Зеленограда.Похищенное злоумышленник сбывал, а денежными средствами распоряжался по своему усмотрению. Общий материальный ущерб составил около 250 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в Подмосковье. Похищенное частично изъято.Следствием ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31