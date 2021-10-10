Каждый путешественник, мечтает когда-нибудь достичь северного полюса, здесь очень холодно, а день и...

Каждый путешественник, мечтает когда-нибудь достичь северного полюса, здесь очень холодно, а день и ночь длятся по пол года. Жительнице города Владимира Наталии Фельдман удалось совершить такое путешествие с просветительской экспедицией Россатома "Ледокол знаний. Homo Science project".Наталия Фельдман: «Когда я туда попала, я думаю ну что там , ну море, ну потом лед. А я была совершенно не права. Арктика - это очень красиво. Это все оттенки белого, голубого и синего и даже где-то, и бирюзового, и зеленого - очень красиво. От освещения очень зависит как выглядит цвет воды, как выглядят льды. И конечно, впечатления не передаваемые».В экспедиции Наталия была руководителем учебного потока "Человек и творчество". Путешествие на атомном ледоколе "Пятьдесят лет победы" было организовано специально для школьников и студентов. Во время плавания ребята слушали лекции специалистов в области физики, информационной безопасности ,антропологии и биологии. Но главное это впечатления от природы Арктики. Участники экспедиции увидели обитателей льдин - белых медведей, побывали на птичьем базаре. Ледокол зашел в бухту Эссена на архипелаге земля Франца-Иосифа. А взрослым ученикам экспедиции даже удалось окунуться в воды северного ледовитого океана. Наталия Фельдман была в числе смельчаков, она искупалась в проруби у кормы ледокола. Бескрайнее снежное поле с нежно бирюзовыми проталинами, таким она запомнила северный полюс.Наталия Фельдман: «И когда мы пришли на северный полюс, у меня некоторые знакомые спрашивали и что там стоит знак северного полюс ? Нет , знак северного полюса на ледоколе привозят с собой, там же ставят на растяжках флагшток и поднимают Российский флаг, когда кто-то прибывает на северный полюс. Когда все уже нагулялись и на фотографировались, туристы собираются обратно, а экипаж все-все-все , что было выгружено на северный полюс, собирают и увозят с собой».