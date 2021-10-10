В этом году лето выдалось особенно жарким. Засуха, и, как следствие - плохой урожай. Но для...

В этом году лето выдалось особенно жарким. Засуха, и, как следствие - плохой урожай. Но для некоторых фермеров жаркое лето только на руку. Особенно, если дело касается яблок. От зноя плоды защищает капельный полив, а бактерии плохо размножаются при сухой погоде.Анатолий Колесников, фермер: «Неповторимый вкус..Можно съесть много, оно очень легкое. И, главное, сочное.И этот хруст, этот сок.. Какая-то магия вкуса».Это один из самых сладких яблоневых сортов - "Хани крисп". Он вырос в саду Анатолия и Светланы Колесниковых. "Вести" уже рассказывали о фермерах из Мстеры Вязниковского района. Они собрали лучшие сорта яблок со всей России на площади в 22 гектара. Фермерам удалось получить два гранта на 4,5 миллиона рублей. В прошлом году супруги собрали пятьсот килограммов, в этом году деревья стали крупнее и взрослее. Поэтому яблок - в десять раз больше - пять тонн.Анатолий Колесников, фермер: «Самое главное, что он смог сделать: заложил плодовую почку на следующий год. Здесь все уже в плодовых почках. И поэтому дерево отцветет.. И на следующий год здесь будут висеть прекрасные яблоки , которые мы уже видели в том, взрослом саду».