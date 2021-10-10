Что объединяет викингов, владимирскую пряху и работников фабрики в Камбодже? Пряха - одна из...

Что объединяет викингов, владимирскую пряху и работников фабрики в Камбодже? Пряха - одна из исчезающих профессий в нашей стране. Особенно в эпоху быстрой моды. В регионе представителей этого ремесла не больше десяти. Какие глобальные вопросы поднимают мастера сегодня? Об этом в нашем репортаже.Одежда становится все доступнее. Но какова цена дешевого производства? За него часто расплачиваются жизнью работники швейных фабрик в странах третьего мира. Живут в бедности, получая три доллара в день. Гибнут на рабочем месте из-за пожаров и несчастных случаев. "Реальная цена моды" - документальный фильм Эндрю Моргана, который поднимает вопрос о быстрой моде в век массового производства.Год назад обрушился Рана Плаза. Много работников там погибло. Мне больно об этом говорить. Я не хочу, чтобы кто-то носил одежду, на которой наша кровь.Сегодня ручной труд практически не ценится. В России интерес к нему пропал в Советском Союзе, одновременно с развитием фабрик. Поэтому мастера пытаются возродить забытые ремесла.Выставка с участием владимирской пряхи Ольги Журавлёвой прошла в Государственном Историческом Музее в Москве на выставке "Викинги. Путь на Восток". В экспозиции - археологические находки из фондов музея - оружие и доспехи, монеты, украшения, предметы одежды, найденные на территории нашей страны. Викинги любили украшать себя и своих женщин. Какую роль сыграли скандинавские воины в истории России? Об этом рассказывают герои тематических роликов в аутентичной одежде. В одном из них снялась мастерица Ольга Журавлева.Ольга Журавлева, пряха: «Какая одежда была у викингов, чем она отличалась от славянской, от финоугорской. И одежда всегда начинается с волокон, с пряжи».Пряха- одна из древнейших профессий на земле. Но в России - на грани исчезновения. Сегодня на русском языке о ручном прядении написана только одна книга. Её автор- Екатерина Горж. Правда 18 лет назад, когда первые шаги в ремесле делала Ольга Журавлева, никаких книг не было. Училась по журналам. Ольга уверена: главное - терпение. За день работы на ручной прялке удается обработать около 400 граммов шерсти. На пару носков уходит два дня.Ольга Журавлева, пряха: «По сути мы просто вытягиваем волокна из кудели. И формируем такую толщину, которая будет нам нужна для последующей работы. Это все делается пальцами».Ольга носит одежду из пуха и шерсти животных. Волокна, которые используются в одежде, должны быть "этичными" и экологичными. Животное стригут, либо шерсть вычесывают. У Ольги есть любимая собака Джесси. Но признается: с Джесси шерсти не счесать даже на детский носок. Поэтому мастер заказывает материалы у заводчиков.Ольга Журавлева, пряха: «Представление о том, что собачья шерсть мягкая, теплая и классная. На самом деле, она очень разная бывает. И не всегда она мягкая, иногда она бывает довольно колючей».В этом году Ольга впервые организовала в нашем регионе фестиваль "Пряха-фест". Он собрал 150 творческих людей со всей страны. Ткачи, вязальщики, пряхи, мастера по кружеву. Главная цель фестиваля: показать, что он возможен в нашей стране. Интерес к ручному производству жив.Ольга Журавлева, пряха: «Прясть сейчас можно, прясть сейчас - модно. Если за рубежом, то многие держат животных, в том числе, чтобы делать пряжу самим».Мастера сегодня не просто возрождают забытые ремесла. Они стараются поменять подход к потреблению вещей. Изменить мышление. Изменить мир. А начать можно просто с одежды. Анастасия Сахарова. Вести-Владимир.