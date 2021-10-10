Департамент здравоохранения на протяжении 10 месяцев не обеспечивал жителя Владимира дорогостоящим препаратом. Инвалиду прописал ежедневный и непрерывный курс терапии, который ему должны ..

Департамент здравоохранения на протяжении 10 месяцев не обеспечивал жителя Владимира дорогостоящим препаратом. Инвалиду прописал ежедневный и непрерывный курс терапии, который ему должны были оплатить из бюджета Владимирской области.К такому выводу пришла региональная прокуратура. Проверка показала, что должностные лица облздрава и подведомственных учреждений не приняли своевременных мер, направленных на проведение закупок лекарства.«Медикаменты не выдавались с января 2021 года. Гражданин покупал таблетки за свой счёт. В результате прокурор потребовал возместить расходы владимирца в размере 30 тысяч рублей», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Суд удовлетворил иск ведомства.Решение в законную силу пока не вступило.