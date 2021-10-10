04 октября 2021 во Владимирской областной нотариальной палате состоялось совещание при участии представителей Управления Росреестра по Владимирской области. В совещании принял участие ..

04 октября 2021 во Владимирской областной нотариальной палате состоялось совещание при участии представителей Управления Росреестра по Владимирской области.В совещании принял участие заместитель руководителя Управления Александр Сергеевич Киреев и специалисты Управления.В ходе совещания участники обсудили вопросы, возникающие в деятельности нотариусов в связи с исполнением ими обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 03.08.2018 № 338-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федеральным законом от 30.04.2021 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также выработали алгоритм действий при предоставлении нотариусами определенных видов заявлений о государственной регистрации прав.Александр Киреев обратил внимание на то, что с 28 октября 2021 года статья 18 Закона от 13.07.2021 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» будет дополнена нормой, в соответствии с которой заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в форме документов на бумажном носителе, а также в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации, или в форме электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, могут передаваться в орган регистрации прав от заявителей, указанных в частях 1 - 3 статьи 15 данного закона (за исключением случая, если заявителем выступает кадастровый инженер), через нотариуса в порядке, установленном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.