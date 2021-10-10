04 октября 2021 во Владимирской областной нотариальной палате состоялось совещание при участии представителей Управления Росреестра по Владимирской области.
В совещании принял участие ..
04 октября 2021 во Владимирской областной нотариальной палате состоялось совещание при участии представителей Управления Росреестра по Владимирской области.
В совещании принял участие заместитель руководителя Управления Александр Сергеевич Киреев и специалисты Управления.
В ходе совещания участники обсудили вопросы, возникающие в деятельности нотариусов в связи с исполнением ими обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 03.08.2018 № 338-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федеральным законом от 30.04.2021 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также выработали алгоритм действий при предоставлении нотариусами определенных видов заявлений о государственной регистрации прав.
Александр Киреев обратил внимание на то, что с 28 октября 2021 года статья 18 Закона от 13.07.2021 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» будет дополнена нормой, в соответствии с которой заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в форме документов на бумажном носителе, а также в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации, или в форме электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, могут передаваться в орган регистрации прав от заявителей, указанных в частях 1 - 3 статьи 15 данного закона (за исключением случая, если заявителем выступает кадастровый инженер), через нотариуса в порядке, установленном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.