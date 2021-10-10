Обе владимирские команды, выступающие в ФНЛ-2, завершили матчи 15-го тура без побед.

Обе владимирские команды, выступающие в ФНЛ-2, завершили матчи 15-го тура без побед. «Торпедо» из Владимира скатало нулевую ничью с «Химиком» из Дзержинска, а ФК «Муром» уступил лидеру дивизиона «Шиннику» - 0:1.Интересно, что по ходу матча чёрно-белые дважды поразили ворота хозяев, но оба мяча не засчитали из-за оффсайда.Главный тренер торпедовцев Сергей Дубровин отметил, что в целом он доволен своими футболистами, так как последнее время команда находилась в психологической яме из-за неудачных результатов.В результате владимирцы расположились на предпоследнем 10-ом месте, а муромляне занимают восьмую строчку во второй подгруппе ФНЛ-2.