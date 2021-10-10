Житель Владимира Илья Андреев обнаружил в Камешковском районе необычную открытку к юбилею вождя...

Житель Владимира Илья Андреев обнаружил в Камешковском районе необычную открытку к юбилею вождя мирового пролетариата.Гигантская надпись - ЛЕНИН 100 ЛЕТ - проступила посреди хвойного леса. Ее видно только с воздуха и строго - золотой осенью, когда желтеют кроны лиственных деревьев, они образуют буквы и цифры. У себя в инстаграме Илья пишет, что этот "геоглиф" к столетию Владимира Ленина еще в 1968 году "нарисовал" бывший директор ковровского лесхоза, академик и заслуженный лесовод Анатолий Каширский. Площадь открытки - 32 гектара. Надо сказать, что в преддверии большого юбилея, который отмечался на всесоюзном уровне, многие считали своим долгом как можно эпохальнее поздравить Ильича - так, чтобы на века. На территории бывшего СССР тогда появились десятки, если не сотни таких надписей, причем многие из них неплохо сохранились, и в наши дни легко читаются со спутника. Добавим, в апреле прошлого года самые преданные последователи праздновали 150 лет со дня рождения Владимира Ленина.