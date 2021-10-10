На территории Владимирской области года лабораторно подтверждено 256 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области года лабораторно подтверждено 256 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
58 - во Владимире;
32 - в Гусь-Хрустальном районе;
31 - в Ковровском районе;
30 - в Муромском районе;
13 - в Юрьево-Польском и Вязниковском районах;
11 - в Гороховецком районе;
10 - в Кольчугинском и Киржачском районах;
9 - в Александровском, Петушинском и в Суздальском районах;
8 - в Собинском районе;
5 - в Меленковском и в Селивановском районах;
3 - в Камешковском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 56 562 случая заболевания.