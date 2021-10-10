На территории Владимирской области года лабораторно подтверждено 256 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области года лабораторно подтверждено 256 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:58 - во Владимире;32 - в Гусь-Хрустальном районе;31 - в Ковровском районе;30 - в Муромском районе;13 - в Юрьево-Польском и Вязниковском районах;11 - в Гороховецком районе;10 - в Кольчугинском и Киржачском районах;9 - в Александровском, Петушинском и в Суздальском районах;8 - в Собинском районе;5 - в Меленковском и в Селивановском районах;3 - в Камешковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 56 562 случая заболевания.