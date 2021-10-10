62-летняя жительница Кольчугинского района сообщила о пропаже её мобильного телефона. Сумма...

62-летняя жительница Кольчугинского района сообщила о пропаже её мобильного телефона. Сумма причиненного ущерба составила около 12 000 рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Женщина обнаружила пропажу после посещения одного из магазинов. Она положила телефон на прилавок, пока совершала покупки. А потом гаджет просто исчез.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась местная жительница 1972 г.р. Увидев на прилавке телефон без присмотра, женщина решила воспользоваться ситуацией. В дальнейшем гаджет она использовала в личных целях.В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Украденный мобильник полицейские изъяли. Его вернут владелице.