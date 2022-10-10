В Общественной палате РФ состоялось заседание Комиссии ОП РФ по развитию информационного...

В Общественной палате РФ состоялось заседание Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Модератором выступил Председатель комиссии, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.Участники встречи обсудили ряд предложений, в частности, по обеспечению бесперебойной работы региональных СМИ в условиях частичной мобилизации, а также — по закреплению статуса журналистов и работников медиасферы, работающих на территории Новороссии.Председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов рассказал о результатах деятельности комиссии, поблагодарил коллег за продуктивную работу и отдельно отметил работу первого заместителя председателя Александра Малькевича, который выполнял специальные задачи на новых территориях страны ещё до включения их в состав РФ.Участники встречи рассмотрели предложения в повестку итогового форума «Сообщество», который стартует в Москве 2 ноября 2022 гогда. Не случайно начало форума приходится на второе число. Дело в том, что 2 ноября — Международный день военного журналиста и день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он отмечается ежегодно во всём мире. И на этот день запланировано проведение под эгидой комиссии, совместно с ВГТРК, профильного мероприятия.По предложению Рифата Сабитова начата работа по организации выставки фотографий, которые Александр Малькевич делал, находясь на освобожденных территориях. Это эксклюзивные снимки из Купянска, Изюма, многих других мест. На этих фотографиях запечатлены разные стороны жизни людей. Видны картины, как войны, так и мирной жизни. Александр Малькевич поблагодарил Рифата Сабитова за идею и поддержку этого проекта.Также члены комиссии активно включились в защиту прав региональных журналистов. Рифат Сабитов отметил, что региональные СМИ выполняют важную государственную задачу. И Общественная палата может стать хорошей площадкой для поиска эффективных решений их проблем.Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/173232Фото Фото: Общественная палата РФ