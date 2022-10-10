Сегодня Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с 15 избранными высшими...

Сегодня Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с 15 избранными высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации. На связь с главой государства вышел губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Губернаторов Президент поздравил с победой на выборах. Отметив, этот результат - символ доверия граждан.Напомним, по итогам сентябрьских выборов во Владимирской области свои голоса за Александра Авдеева отдали почти 84 процента избирателей. Повышение качества жизни людей, улучшение социально-экономического положения регионов- ключевая задача. Внешнее давление, подчёркнул Президент, накладывает на глав субъектов Российской Федерации ещё более высокую степень ответственности. В условиях санкций предстоит обеспечить эффективную работу региональных экономик, реализовывать научный, промышленный, экономический потенциал. Звучала сегодня и тема частичной мобилизации. Эти задачи вместе со всей страной выполняет и Владимирская область. Напомним, Владимир Путин утвердил закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан- участников специальной военной операции.