Музей-заповедник Александровская слобода приобрел и отреставрировал редкий предмет...

Музей-заповедник "Александровская слобода" приобрел и отреставрировал редкий предмет художественного литья - подвесной рукомойник, изготовленный в Европе на рубеже шестнадцатого-семнадцатого веков. В музейных собрания России таких всего два.В России для умывания и мытья рук использовали в основном медные кувшины (кумганы). А такие роскошные подвесные рукомойники "скандинавского типа" привозили по случаю, на заказ. В Александров старинный предмет прибыл в удручающем виде. Реставратору пришлось как следует над ним поработать и заново восстановить отдельные детали. Теперь в музее хотят приобрести таз или лохань той же эпохи, которую подставляли под рукомой. Вот только встречаются они крайне редко