Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела в Израиль, где и так провела большую часть этого года. Как писала пресса, Примадонна перед отъездом забрала из элитной школы документы своих двойняшек – личные дела наследников, сведения об их успеваемости, грамоты, награды и медицинские карты. Судя по сообщениям телеграм-каналов, на Земле обетованной Народная артистка СССР получила паспорт. А нам здесь остается только вспоминать о былых ее заслугах перед Родиной.

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела в Израиль, где и так провела большую часть этого года. Как писала пресса, Примадонна перед отъездом забрала из элитной школы документы своих двойняшек – личные дела наследников, сведения об их успеваемости, грамоты, награды и медицинские карты. Судя по сообщениям телеграм-каналов, на Земле обетованной Народная артистка СССР получила паспорт. А нам здесь остается только вспоминать о былых ее заслугах перед Родиной.Композитор Александр Журбин написал около двухсот песен для кино, театра и эстрады. Его композиции есть в репертуаре Кристины Орбакайте, Ирины Понаровской, Тамары Гвердцители. Причем про некоторые свои песни Журбин уже стал забывать и сам."Бескрайний океан Интернета вынес ко мне на берег давным-давно написанную мною песню, которую записала тогда Алла Пугачева, – рассказал Журбин. – Песня не очень известна широкой публике, Но мне очень дорога. И Алле, наверное".Журбин опубликовал эту песню на своей странице в социальной сети. "По-моему, самое время – пусть все желающие ее услышат", – пояснил музыкант.Речь идет о композиции "Не привыкай ко мне". Написал ее Александр Журбин на стихи Михаила Ромма в 1977 году. Правда, Примадонна исполнила ее один единственный раз на "Голубом огоньке" к 8-му марта. Съемка этой программы состоялась 20 февраля 1978 года. К сожалению запись эфира не сохранилась. Эта песня является одной из крупных жемчужин в репертуаре Пугачевой 70-х – настоящий суперхит! – хотя ни в один сольный альбом или сборник Аллы Борисовны не попала, увы. И лишь в 2010 году Александр Журбин издал фонограмму этой песни на авторском сборнике."Эта очень женская песня лежала у меня в архиве, лежала эта пленка, я думаю, ну, лежит и лежит, и вдруг, когда пришло время, спросил себя: а почему, собственно "лежит", хорошая песня. По-моему, Алле Борисовне она тоже нравится", – пояснял тогда Журбин.