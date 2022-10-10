На этой неделе в эксплуатацию будет запущен первый во Владимирской области отрезок платной трассы...

На этой неделе в эксплуатацию будет запущен первый во Владимирской области отрезок платной трассы М12 длиной двадцать шесть километров.У сотрудников компании Автодор недавно появилась новая традиция. Перед открытием новой дороги, они организуют велопробег и лично оценивают её качество. Вот и в этот раз в путь отправились около трех десятков дорожников.Как заявил руководитель госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, этот отрезок с мостом через Клязьму был построен на два года раньше, чем было запланировано. И произошло это в том числе благодаря активному содействию администрации тридцать третьего региона.Вячеслав Петушенко, председатель правления компании «Автодор»:- Самое главное, что все вопросы, которые возникали на территории Владимирской области мы С Александром Александровичем в рабочем режиме решали- на личном контакте - все вопросы, связанные с освобождением территорий, с переклюбчением, решались очень быстро и без каких-либо проволочек- это раз. Правительство Российской Федерации выделила нам деньги в нужном объеме, ну и подрядчики сильные. Это помогло и стало причиной той победы - на самом деле это победа, которую мы сегодня осязаем.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сейчас южный обход у нас находится... позволит внутри области перемещаться быстрее.Сколько будет стоить проезд по первому отрезку магистрали и какое ограничение скорости будет на нем действовать? Об этом расскажем в нашем следующем выпуске в 14.30.