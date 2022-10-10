Через наше издание он обратился к землякам с теплыми словами.

Читатель «33Live.Ru» Валерий Игнатов поздравил всех работников дорожного хозяйства и транспорта с профессиональными праздниками. Через наше издание он обратился к землякам с теплыми словами.«Всех работников дорожного хозяйства и транспорта Владимирской области от имени ветеранов дорожной отрасли поздравляю с профессиональными праздниками! Высока, полезна и благородна ваша миссия: создание комфорта жизни населения, его мобильности и безопасности, путём развития и содержания автомобильных дорог. Желаю всем крепкого здоровья, удачи и творческих успехов на благо всех жителей области и её гостей», - подчеркнул Валерий Дмитриевич, почётный дорожник и транспортник РФ.Добавим, что его стаж в отрасли составляет 40 лет.