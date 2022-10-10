Что делать с кредитами, как не потерять работу и какие положены социальные гарантии? Ответы на эти и многие другие вопросы можно получить в Центре помощи семьям мобилизованных. Всего

Что делать с кредитами, как не потерять работу и какие положены социальные гарантии? Ответы на эти и многие другие вопросы можно получить в Центре помощи семьям мобилизованных. Всего здесь работает 7 сотрудников. Каждый из них абсолютно бесплатно готов помочь всем обратившемся. В зоне первичного приема посетителям предложат выбрать нужного специалиста. Например, у этой супружеской пары