Православные почитают Савватия Соловецкого, а в быту занимаются пчелами.

Православные почитают Савватия Соловецкого, а в быту занимаются пчелами.ИсторияСавватий Соловецкийосновал в России Соловецкую общину. Духовный муж служил в монастыре на Беломозере. Но снискавшая его слава тяготила Савватия, и со временем он переселилсяна Соловецкий остров. Ожидая скорую смерть, монах просил игумена Нафанаилапричастить его, но тот, к сожалению, не успел.А в народеСавватия прозвали Пчеловодом, потому что 10 октября пасечники укрывали ульи назиму. К нему и обращались за защитой пчел — чтобы зиму пережили спокойно.Приметы и традиции10 октября наРуси готовили медовое печенье. Принято было угощать только семью, чужаков в домне звали.Работать на Савватиястарались поменьше, ведь труд в этот день не приносил ни пользы, ни результата.Люди обращаливнимания на погоду — если ветер 10 октября дует с юга, значит ждать вскоре солнца.А сухая погода в День Савватия сулит бесснежную зиму.Что нельзя делать1 октября 2022 года10 октября нельзяпланировать крупные траты.Лучше в ДеньСавватия встать пораньше, чтобы защититься от зимней бессонницы.Женщинам нельзя вэтот день заниматься волосами — лучше отказаться от стрижки и окрашивания.В лес 10 октябряне ходят, можно заблудиться. Также не стоит покидать дом после заката.