Лагерь Шередарь в Петушинском районе на этой неделе откроет первую реабилитационную программу -...

Лагерь "Шередарь" в Петушинском районе на этой неделе откроет первую реабилитационную программу - для ребят семи-двенадцати лет. Благотворительный фонд оказывает поддержку детям, перенесшим тяжелые заболевания, помогая им восстановиться - физически и эмоционально.Полноценно программы не проводились с начала пандемии, сейчас объявлен набор волонтеров. У добровольцев в "Шередаре" есть роли. Вожатые курируют каждый свою команду на протяжении всей смены. Медицинские волонтёры наблюдают за здоровьем детей, следят, чтобы они вовремя принимали лекарства и проходили процедуры. Мастера организуют досуг ребят. А медиаволонтеры ведут соцсети. Добровольцам предоставляют трансфер, жилье, питание и возможность обучения. Чтобы стать волонтером "Шередаря", нужно заполнить анкету на сайте фонда.Сайт фонда "Шередарь" - sheredar.ru