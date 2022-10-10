Если у ребенка стресс, родителям следует знать почему. Это очень важно для разрешения напряженной ситуации.

Если у ребенка стресс, родителям следует знать почему. Это очень важно для разрешения напряженной ситуации.Медицинский психолог для детей подросткового возраста, заведующая лабораторией специальной психологии и коррекционного обучения НМИЦ здоровья детей Минздрава России Татьяна Свиридова назвала причины тревожности. Конечно, их множество. По словам специалисты, у ребенка стресс может быть из-за проблем в школе или детском саду, переезда, болезни близкого, неадекватного поведения родителей, а также особенностей работы нервной системы, сбоя в работе эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения...Если ребенок находится в состоянии тревожности, хороший родитель должен вести себя спокойно и избегать негатива. Например, как советует Свиридова, ни в коем случае нельзя давать плохие прогнозы, говорить, что будет лишь хуже. Важно, чтобы ребенок чувствовал, что его образ жизни остался таким же, и ничего глобально не изменилось. Он должен иметь хобби и возможность побыть одному."Переключение внимания ребенка с тревожных переживаний на посильные интересные дела позволит снизить уровень стресса, укрепит уверенность в том, что в жизни все стабильно", – сказала эксперт.Кроме того, если у ребенка стресс, следует отвести его на занятия по плаванию, записать в бассейн. Также могут быть полезными спортивные игры и долгие прогулки, считает Свиридова. Конечно, нельзя забывать об объятиях. Они важны каждому человеку, особенно ребенку.