10.10.2022

2022-10-10 12:55:26

Как правильно выбирать кошелек криптовалют

Криптокошелек — программа для ПК / ноутбука, приложение для смартфона или отдельное устройство для хранения цифровых активов. Необходимо людям, желающим купить, передавать, хранить криптовалюты или получать заработок в токенах. Главная вопрос для многих — , какие бывают виды, и чему уделить внимание при поиске.



Типы криптокошельков



Существует несколько видов хранилищ для цифровых активов:



• программные — устанавливаются на ПК / ноутбуке;



• мобильные — для смартфонов;



• аппаратные — отдельные устройства, где хранится криптовалюта (точнее, ключи доступа);



• бумажные — данные записываются на бумаге;



• онлайн — хранение средств на специальных интернет-сервисах, к примеру, бирже криптовалют.



Программные кошельки поддерживаются разными операционными системами, к примеру, Windows, Linux и другие, а приложения — Android и iOS.



Как выбрать



Существует несколько критериев, по которым нужно выбирать криптокошелек:



1. Вид контроля транзакций. Наиболее надежные — кошельки, где пользователи хранят данные доступа у себя. Альтернативные варианты — совместный и частичный контроль. В последнем случае функция безопасности лежит на стороннем сервисе.



2. Прозрачность кода. Желательно, чтобы кошелек для крипты был создан на прозрачном исходном коде, что позволяет проверить его безопасность.



3. Назначение. При выборе смотрите, для чего вам необходимо хранилище. Если торговать на рынке криптовалют, лучше выбирать онлайн-кошельки, а для длительного хранения — аппаратные.



4. Проверка blockchain-цепи. Лучшим решением считаются полные кошельки, которые скачивают весь блокчейн на устройство пользователя. Для экономии пространства можно использовать тонкие хранилища, в которых загружаются только заголовки.



При поиске оптимального варианта обратите внимание на другие критерии, такие как комиссии, безопасность пользования и уровень анонимности. Важные моменты — уровень защиты средств клиентов и отзывы, которые оставляют пользователи.



Обзор вариантов



На 2022 год можно выделить несколько криптокошельков, которые достойны внимания с позиции удобства пользования, универсальности и безопасности. Приведем их краткий обзор:



1. Trust Wallet. Устройство для работы с деньгами биржи. Совместимо с большим списком криптовалют. Есть 2-факторная аутентификация, авторизация Гугл, верификация по SMS и e-mail.



2. Exodus. Мультивалютное хранилище в виде приложения для ПК или расширения для веб-проводников. Удобно для новичков, поддерживает сотни криптовалют, позволяет проводить любые операции с монетами.



3. MetaMask. Представлен в виде приложения для смартфонов и расширения для браузера. Поддерживает почти все программы и сайты. Работает с монетами на Ethereum, Polygon и Avalanche.



4. Atomic Wallet. Работает с более чем 300 криптовалют. Поддерживается всеми популярными ОС на телефоне или ПК. Удобен и надежен в пользовании.



5. Jaxx Liberty. Криптокошелек с поддержкой нескольких десятков цифровых активов. Работает на смартфоне или компьютерах / ноутбуках. Позволяет, хранить, передавать и получать средства.



Приведенный выше перечень — только вершина айсберга. Для хранения крипты можно использовать MyEtherWallet, Ledger Nano S, Trezor One и другие виды кошельков.



Как защитить деньги



Вне зависимости от типа криптовалютного кошелька, важно уметь его защитить от взлома. При установке придумайте надежный пароль и храните в надежном месте. Количество букв и символов должно быть не меньше 16. Старайтесь избегать онлайн-сервисов при хранении больших сумм. Для надежности используйте несколько кошельков. Также для защиты средств сделайте резервную копию и для максимальной безопасности используйте аппаратные или бумажные варианты.



Итоги



Выбор кошелька — ответственный шаг для криптовалютного инвестора, трейдера или обычного человека. Для большинства новичков подходят аппаратные и мобильные кошельки, а также расширения веб-браузеров. Трейдеры, которые часто торгует криптой, используют онлайн-хранилища на биржах, а инвесторы — аппаратные или бумажные варианты, подходящие для длительного хранения.