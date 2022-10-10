Каждый мобилизованный житель Владимирской области получит единовременную выплату в размере 100...

Каждый мобилизованный житель Владимирской области получит единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Деньги ребятам на карты будут перечислены в течение недели.Важно, чтобы наши защитники почувствовали поддержку родной области. Одновременно необходимо, чтобы продолжали чётко и неукоснительно выполняться все другие обязательства региона перед жителями — чтобы не встали стройки, действовали все положенные людям льготы, сообщил тг-канал губернатора Александра Авдеева."Продолжаем работу по поддержке семей бойцов — открываем в области специальные центры. Кроме Владимира, они уже появились в Александрове, Гороховце и Киржаче", - сообщил Авдеев.Фото тг-канал губернатора Александра Авдеева.