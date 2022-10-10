Синоптики прогнозируют похолодание до 9-10 градусов тепла днем.

Похолодание до 9-10 градусов тепла днем и до 0 - 2 градусов мороза ночью ожидает столичный регион в ближайшие дни. Однако будет светло, сухо и солнечно, золотая осень задержится, рассказал ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Будет заметное понижение температуры - примерно на четыре-пять градусов. Уже в понедельник максимальные показатели ожидаются от 10 до 13 градусов, в среду - 10-11 градусов, а в четверг, пятницу, субботу - 9-10 градусов. Достаточно прохладно и ощутимо после теплых выходных. Кроме того, со вторника и в течение всей недели температура ночью будет от 0 до 5 градусов в Москве, а в Подмосковье - до минус 2 градусов", - сообщил он.Однако, по словам Вильфанда, золотая осень, хоть и в "холодном исполнении" будет продолжаться в регионе. "В течение всей недели будет антициклональная погода. Это значит, что будет много солнца, дни будут светлые, ночи - лунные. Так что можно сказать, что золотая осень продолжится, но в более холодном исполнении", - отметил он.