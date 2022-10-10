Накануне официального открытия по новой дороге прошел велопробег. Подробности - у Никиты...

Накануне официального открытия по новой дороге прошел велопробег. Подробности - у Никиты Тарбеева.- А дамам дорогу уступаем?- Мы их поддерживаем, рядом.- Главное за ними успеть!- Да,да!Сотрудники "Автодора" и их владимирские коллеги-дорожники, всего около тридцати человек, готовятся к старту. Это недавняя традиция госкомпании - перед открытием новой дороги, строители лично оценивают её качество с помощью двухколесного транспорта.Данила Логвинов, консультант ГБУ «Владупрадор»:- Это новая традиция, введена недавно, людей всех к спорту прививает- открываем трассу смотрим ее сами, проверяем с помощью велосипеда. Дорога отличная - едется комфортно, виды прекрасные!Длина дистанции - 26 километров. Во главе колонны руководитель Автодора Вячеслав Петушенко. Этот отрезок магистрали Москва-Казань соединяет трассу М7 в районе станции Колокша с развязкой на повороте в Гусь-Хрустальный. Он частично дублирует южный объезд Владимира, но двигаться здесь можно будет со скоростью сто десять километров в час в зимнее время и сто тридцать - в летнее. Камер видеонаблюдения пока нет, система взимания платы будет безбарьерной.Вячеслав Петушенко, председатель правления компании «Автодор»:- Плюс этой системы в том, что не нужно будет останавливаться у шлагбаумов, снижать скорость и ко всему прочему сокращается стоимость строительства. "6 километров будет стоить 104 рубля для легкового и 312 рублей для грузовиков.Оплатить проезд можно будет на сайте компании "Автодор". До конца года в регионе должны ввести в строй еще один отрезок трассы. Губернатор Александр Авдеев заявил, что даже такой, частичный ввод в строй магистрали М-12, снизит трафик на М7 и позволит уже в следующем году начать ремонт южного объезда.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Те,кто едет транзитом должны первыми оценить преимущества, но в дальнейшем, с открытием остальных участков, уверен, что значительная часть тразитного трафика, которая идет через Владимир, через Пекинку, через южный обход, через трассу М7, значительная часть трафика уйдет на М12 и тогда можно будет заниматься планированием работ на трассе М-7.В итоге участники велопробега благополучно добрались да финиша на "Пекинке"- то есть неофициальную проверку трасса прошла. Запустить первый в регионе отрезок магистрали дорожники обещают в пятницу 14 октября.Никита Тарбеев, Андрей Синягин Вести Владимир.