Мужчина набрал кредитов, сообщив ложные сведения. В отдел полиции по Александровскому району...

Мужчина набрал кредитов, сообщив ложные сведения.В отдел полиции по Александровскому району обратились представители четырех финансово-кредитных организаций, сообщившие, что один из клиентов в течение нескольких месяцев не исполняет обязательства по кредитным договорам.В результате проверки полицейские установили, что в июне текущего года 24-летний местный житель при оформлении займов указал ложные сведения о месте работы и размере заработной платы.Общая сумма заемных и невозвращенных денежных средств составила 61 000 рублей.Местонахождение фигуранта было установлено. Молодой человек пояснил, что деньги ему были необходимы для личных нужд. При этом подозреваемый осознавал, что с возвратом займов возникнут сложности.В настоящее время в отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждены уголовные дела по обвинению в мошенничестве в сфере кредитования.Фото: freepik.com