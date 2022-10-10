Вот что советует на сегодня народная мудрость многих поколений наших предков.
Народные...
Вот что советует на сегодня народная мудрость многих поколений наших предков.
Народные приметы:
Люди, родившиеся в этот день, обладают яркой харизмой
Ветер дует с запада – зимой будет много снега;
Люди, родившиеся в этот день, обладают артистичностью, привлекательностью и яркой харизмой;
Зайцы не полиняли – зима придет поздно;
Ранним утром листья ивы покрылись инеем – зима будет морозной;
Дует северный ветер – жди высокие сугробы;
Чего нельзя делать в этот день:
Не говорите о своем успехе, а то ситуация может изменится.
Наводя порядок, можно из дома выгнать все хорошее.
Не нужно в пересчитывать деньги, их может стать гораздо меньше.
Вступать в брак - этот союз продлится недолго;
Не стоит рассказывать о своих планах и ближайших целях, это может загубить будущее.
Фото https://www.pxfuel.com/en/photos