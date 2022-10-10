Вот что советует на сегодня народная мудрость многих поколений наших предков. Народные...

Вот что советует на сегодня народная мудрость многих поколений наших предков.Народные приметы:Люди, родившиеся в этот день, обладают яркой харизмойВетер дует с запада – зимой будет много снега;Люди, родившиеся в этот день, обладают артистичностью, привлекательностью и яркой харизмой;Зайцы не полиняли – зима придет поздно;Ранним утром листья ивы покрылись инеем – зима будет морозной;Дует северный ветер – жди высокие сугробы;Чего нельзя делать в этот день:Не говорите о своем успехе, а то ситуация может изменится.Наводя порядок, можно из дома выгнать все хорошее.Не нужно в пересчитывать деньги, их может стать гораздо меньше.Вступать в брак - этот союз продлится недолго;Не стоит рассказывать о своих планах и ближайших целях, это может загубить будущее.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos