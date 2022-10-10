Чем запомнится минувшая неделя в сети? Что обсуждали пользователи? Чем делились? О самых главных...

Чем запомнится минувшая неделя в сети? Что обсуждали пользователи? Чем делились? О самых главных темах - в обзоре моей коллеги Марии Платанюк.Вместе мы сила: помощь мобилизованным, разливаются... дороги, спортивный октябрь и объятия на глубине. Сетевое за неделю - прямо сейчас.Самоотверженным врачам Донбасса помогают их коллеги из Владимирской области. В ЦРБ Докучаевска прибыл новый медицинский десант из 33-его региона. Снимком делится администрация Владимирской области. О помощи бойцам в своём аккаунте рассказал губернатор Александр Авдеев. В ковровскую учебку привезли 2 с половиной тысячи комплектов тёплого белья и балаклавы. Для Владимирской области дело чести- обеспечить защитников Родины всем необходимым и поддержать их семьи, подчеркнул глава региона.Департамент здравоохранения рассказывает о лекарственном грузе для мобилизованных земляков. В окружной военный центр в Коврове поставлено около семи тысяч упаковок необходимых лекарств. Бойцам помогают в городах и районах. Так в Киржаче одна из компаний закупила наборы первой необходимости: от одежды и спальных мешков до зарядных устройств.Помощь защитникам - и в "Подслушано в Гусе". Гусевчане вновь отвезли посылки ребятам. Их собирали всем городом. Откликнулись все: от медиков и предпринимателей до школьников. Видео Анны Ивановой.Александровская епархия рассказывает о духовной поддержке. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл благословил всех епархиальных архиереев организовать в сотрудничестве с руководителями регионов России пастырское окормление мобилизованных в военкоматах и пунктах подготовки. А в "Подслушано Вязники" - памятка для мобилизованных. Что можно брать с собой.В сети- о медицине. В Киржачской районной больнице капитально отремонтировано терапевтическое отделение на 42 койки. А это инфекционный госпиталь в областном центре. Как отметил губернатор Александр Авдеев, оснащение готовится. Все процедуры по закупке оборудования завершатся до конца ноября. Объект будет сдан к концу года.Лейтмотив недели - и сезонная ситуация на дорогах, а точнее- бездорожье. Это Вязники. Переулок Ушакова. Недаром назван в честь адмирала. После дождя можно пробраться только вплавь или на тракторе, пишут люди.Разливаются дороги и в Гусе. Это пересечение Южного переулка и улицы Дальней. Подсыпка грунтом проблему не решила. Машины уже сейчас вновь застревают в болоте. Картину дополнит фото под названием "Ни пройти, ни проехать". Местное море - и в Гороховце. Дорогу сделали, а водоотведение забыли? - пишут люди.В "АлексАвтоЛайф" - традиционная сводка происшествий. В черте города фура снесла новенький столб.Экологический сигнал в "Судогда ТВ". Паблик пишет о несанкционированном выбросе большого количества пластика в лесу. Вы знаете, сколько лет разлагаются эти отходы? спрашивают в сети.Подслушано в Гусе рассказывает о первенстве Владимирской области по легкоатлетическому кроссу и поздравляет призёров- юных спортсменов.И здесь же- новый спортивный сезон для пловцов. Гусевские любители плавания открыли его в спортивной школе имени Паушкина. Также в гусевском паблике- путешествие к источнику в Черсево. Где сама природа, по словам пользователей, рисует образы Богоматери. Это таинственная луна над Вязниками. Во многих пабликах - октябрьская радуга. И осенняя галерея - кадры Ярослава Прокофьева. В сети - и осенние трофеи. Грибной улов Олега Мамедова. Это фото от Николая Пиголкина. И гигантские мухоморы.А в финале - немного милоты. Котики, такие котики. Видео из морских глубин. Забавное и душевное.Ваших интересных фото и видео ждём в нашей редакции. Подписывайтесь на страницу ГТРК "Владимир" ВКонтакте, следите за нами и в Телеграм.Наш девиз неизменен: "Вести! - вместе!"Фото и видео администрации Владимирской области, департамента здравоохранения, аккаунта губернатора Александра Авдеева, "Киржач онлайн", "Подслушано в Гусе", "Подслушано Вязники", AlexAutoLive, Судогда ТВ