В сети появилось видео, на котором человек, похожий на бизнесмена Евгения Пригожина, разговаривает с потерявшими конечности мужчинами. Предприниматель подтвердил тот факт, что на видео он. Беседу он вел с героями ЧВК Вагнера. Пригожин отметил их героизм и отметил, что лечение всех их он всегда берет на себя.

В сети появилось видео, на котором человек, похожий на бизнесмена Евгения Пригожина, разговаривает с потерявшими конечности мужчинами. Предприниматель подтвердил тот факт, что на видео он. Беседу он вел с героями "ЧВК Вагнера". Пригожин отметил их героизм и отметил, что лечение всех их он всегда берет на себя."Шанс, что кто-то из них будет совершать преступления, маловероятен. Безусловно, я делаю все необходимое, чтобы они вернулись не только к нормальной жизни, но и в строй. Плачу за все это я из своего кармана, и так уже почти 10 лет", – слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".Он также указал на неоценимый вклад ветеранов из "ЧВК Вагнера" в СВО. Предприниматель уверен: эти люди защищают Родину, пока многие отказываются делать это."Это те герои, которые блюдут честь и величие России, пока многие расслабляют жопы на диванах и, будучи полными профанами, дебилами и дилетантами, рассказывают страшилки про алчных наемников. А чтобы вас не охватывала критика в отношении этих парней то представьте себе на их месте без ног и без рук ваших детей. И запихайте языки в задницу", – сообщил Пригожин.При этом предприниматель указывает на соответствующие риски. С ними сталкиваются многие сотрудники ЧВК."Работы бывают разные, на некоторых работах люди теряют совесть, на некоторых – разум. Бойцы ЧВК «Вагнер», выполняя свою работу, зачастую теряют жизнь, и делают это достойно, на благо своей страны, "во славу русского оружия", – поделился предприниматель.Бизнесмен также отметил, что работа "ЧВК Вагнера" неоценима. Он сделал акцент на том, что все сотрудники идут на службу исходя из своих нравственных идеалов. Те же, кто не уверен в подобных убеждениях, "меряют других по себе".