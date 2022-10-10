Страшная пандемия коронавируса началась в 2020 году и до сих пор не отпускает жителей планеты. Поначалу инфицированные звезды воспринимали недуг как повод для медийного шума вокруг себя. Однако вскоре оказалось, что каждое заражение ковидом мощно бьет по всем системам организма, и вполне вероятно, что на третий-пятый раз человек может умереть.

Страшная пандемия коронавируса началась в 2020 году и до сих пор не отпускает жителей планеты. Поначалу инфицированные звезды воспринимали недуг как повод для медийного шума вокруг себя. Однако вскоре оказалось, что каждое заражение ковидом мощно бьет по всем системам организма, и вполне вероятно, что на третий-пятый раз человек может умереть.Вирус атакует снова и снова, не оставляя в стороне даже тех, кто ужеболел COVID-19 и выработал иммунитет. "Дни.ру" решили вспомнить, кого из звезд уже дважды сразил коронавирус.Лера КудрявцеваПервый раз Лера Кудрявцева подхватила вирус еще в 2020 году. Спустя полтора года сценарий повторился. Летом 2022 года во время отпуска ведущая почувствовала ухудшение состояния. Так, Лере пришлось провести отпуск на балконе из-за вынужденного карантина.Певица ВалерияЧто в первый, что во второй раз коронавирус прошел у певицы Валерии в легкой форме. Главная проблема, с которой столкнулась певица, — это пропавший голос. Из-за вируса артистке даже пришлось перенести несколько концертов.Бедрос Киркоров90-летний эстрадный певец Бедрос Киркоров тяжело перенес коронавирус. С детства у артиста слабые легкие, а к возрасту стало сдавать и сердце. К счастью, после госпитализации мужчина восстановился и присутствовал на юбилейном концерте сына — Филиппа Киркорова.Гоша КуценкоГоше Куценко "повезло" — первый коронавирус он перенес еще до всеобщего карантина. Но вирус решил вернуться, и в октябре 2020 года актер вновь отправился на самоизоляцию. Болезнь не причинила вреда Куценко, но мощно скорректировала гастрольный график.Певица СлаваОднажды во время концерта певица Слава стала подозрительно запинаться в словах и не могла произнести предложение корректно. Позже, артистка объяснила зрителям — это все последствия двойного коронавируса. Поклонники поддержали Славу и поделились своими историями о перенесенном недуге.Диана АрбенинаПевица и автор текстов Диана Арбенина узнала о взаимодействии с коронавирусом не своевременно. Артистка сдала кровь на антитела, и оказалось, что она уже перенесла болезнь. Сдав кровь повторно, количество антител выросло. Это говорит о повторном заболевании. Сама Диана Арбенина признается, что никаких симптомов не чувствовала, но столкнулась с побочными эффектами — мигренью и ослаблением связок.Диана ГурцкаяДиане Гурцкая коронавирус дался не просто. Потеря обоняния и вкуса для незрячего человека — большой стресс, но, как ни странно, певица отказалась от госпитализации. По признанию знаменитости, болезнь оба раза проходила в легкой форме, а сама она быстро шла на поправку.