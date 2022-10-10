Информация о том, что 65-летний житель Судогодского района Геннадий Сергеевич ушел из деревни...

Информация о том, что 65-летний житель Судогодского района Геннадий Сергеевич ушел из деревни Бараки в лес за грибами поступила в отряд «ЛизаАлерт» 7 октября в 21.00.Его жена рассказала, что потерявшийся и может, например, соорудить лежанку из природных материалов, однако при этом имеет проблемы со здоровьем. Кроме того, онодет недостаточно тепло.На призыв о срочной помощи в рабочем чате откликнулись 9 добровольцев из Владимира, Коврова, Судогодского района во главе с координатором Екатериной Соловьевой, в том числе — трое аттестованных «старших поисковых групп», сообщает ВК Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области.Екатерина Соловьева, координатор поиска: «"Штаб начал работу в 23.00. Группы — наши опытные поисковики вместе с неравнодушными местными жителями (спасибо им огромное!) - практически сразу отправились на задачи, рассказала Екатерина Соловьева, координатор поиска. - Во втором часу ночи услышали чей-то голос, но - очень-очень далекий, причем, по карте у них впереди была река. Это оказался наш потерявшийся, Геннадий Сергеевич. К месту штаба ребята доставили его буквально через 20 минут. Сейчас он с близкими, дома, в безопасности».Напомним, что на прошлой неделе потерявшихся грибников искали в трех районах Владимирской области.В интервью ГТРК "Владимир" Марина Киселёва, поисковик реготделения "Лиза Алерт" рассказала, что делать, если вы сбились с пути.Фото ВК Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области.