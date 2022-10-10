Признанный в России иностранным агентом Максим Галкин, как говорят официальные власти, якобы получал финансирование от недружественной нам Украины. Но, судя по всему суммы там не очень большие, поэтому юморист отправился в мировой тур, чтобы не положить зубы на полку. Сейчас он находится с концертами в Испании, где большая русскоязычная династия.

Признанный в России иностранным агентом Максим Галкин, как говорят официальные власти, якобы получал финансирование от недружественной нам Украины. Но, судя по всему суммы там не очень большие, поэтому юморист отправился в мировой тур, чтобы не положить зубы на полку. Сейчас он находится с концертами в Испании, где большая русскоязычная династия.Позади концерты в Марбелье и Аликанте. На очереди два выступления в Барселоне. Именно в средиземноморском Аликанте, который входит в составе автономного сообщества Валенсия, Максима Галкина и засняли с крашеной прелестницей. Они обнимались прямо в гримерке!!!Кадр из гримуборной пятого мужа Аллы Пугачевой опубликовал музыкальный обозреватель Михаил Марголис, который сейчас сам живет в Испании. И, как либерал, пропустить выступление высмеивающего России иностранного агента, конечно, не мог.Правда, имени красавицы мы не узнаем. Но люди в комментариях под снимком уже зубоскалят. "Это молодая Пугачева?", "А Как бабушка Алла к таким нежностям относится?" – пишут пользователи.И тут в самое время вспомнить старую пословицу "Муж – в дверь, а жена – в Тверь". Действительно, 73-летняя Пугачева с рожденными суррогатной матерью от иноагента детьми сейчас в Израиле, а это от Испании почти 4 тысячи километров. И со Святой Земли она огрызается на всех тех, кто ее ругает. "Пусть скрежещут зубами. БЫЛИ ХОЛОПАМИ, СТАЛИ РАБАМИ", – жена юмориста в соцсетях.