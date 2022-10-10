Чуть больше двух недель осталось до конца конкурса «Самая мобильная деревня». У жителей 453...

Чуть больше двух недель осталось до конца конкурса «Самая мобильная деревня». У жителей 453 населённых пунктов Владимирской области ещё есть возможность помочь своему посёлку, селу или деревне выиграть. «Энергосбыт Волга» подарит победителям комплекты для спутникового интернета с оплаченным годовым пакетом. Оборудование будет установлено в публичном месте, которое определят сельские администрации совместно с жителями. Это могут быть сельский клуб, дом культуры, библиотека и т.д.Чтобы помочь своему населённому пункту победить, нужно:- зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «Энергосбыт Волга» или в мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга»;- платить через личный кабинет или мобильное приложение за электричество;- не иметь долгов за электроэнергию по состоянию на 31 октября 2022;- в личном кабинете или мобильном приложении подписаться на рассылку уведомлений и рекламно-информационных материалов.Более подробно с условиями можно ознакомиться на странице конкурса «Самая мобильная деревня» на сайте «Энергосбыт Волга».Звание «Самой мобильной деревни» получат населённые пункты, где будет зафиксировано наибольшее количество подключений при выполнении всех условий конкурса. Итоги будут подведены в ноябре 2022 года.Победители конкурса будут определяться в 4 категориях:1. Крупные сельские поселения - численность населения свыше 5 тысяч человек;2. Большие сельские поселения - численность населения от 1 тысячи до 5 тысяч человек;3. Средние сельские поселения - численность населения от 200 человек до 1 тысячи человек;4. Малые сельские поселения - численность населения менее 200 человек.Компания «Энергосбыт Волга» проводит конкурс «Самая мобильная деревня» во второй раз. В 2021 году участие в нём приняли около 200 посёлков, сёл и деревень. Самым активным стал Камешковский район. Оттуда было получено 118 заявок. Победителями стали деревня Макариха, сёла Второво и Гатиха Камешковского района и село Старинки Александровского района. В этих населённых пунктах жители наиболее активно подключались и обслуживались через дистанционные сервисы «Энергосбыт Волга».В этом году на участие в конкурсе было подано в два раза больше заявок. 453 населённых пункта вступили в борьбу за звание «Самая мобильная деревня - 2022». Самым активным вновь стал Камешковский район – 117 заявок. На втором месте по числу участников расположился Александровский район – 100 заявок. Третье место занимает Гороховецкий район – 73 заявки. Участие в конкурсе также принимают посёлки, сёла и деревни Суздальского района – 59 заявок, Судогодского района – 46, Вязниковского района – 14, Кольчугинского района – 11, Киржачского района – 9, Ковровского района – 7, Муромского района – 6, Собинского района – 5, Селивановского района – 3, Юрьев-Польского района – 2, Гусь-Хрустального района – 1 заявка. Полный список участников опубликован на официальном сайте «Энергосбыт Волга».На правах рекламы