Первый заместитель руководителя СУ СК России по Владимирской области Андрей Александрович Ялин 13...

Первый заместитель руководителя СУ СК России по Владимирской области Андрей Александрович Ялин 13 октября 2022 года с 10 до 11 часов 30 минут проведет личный прием граждан в городе Гусь-Хрустальный в здании следственного отдела по адресу: ул. Добролюбова, дом 6.Гражданам, изъявившим желание прибыть на личный прием, обращаться по телефонам: 8 (4922) 47-29-48, 47-29-25 – отдел по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления, 8-49241-2-43-50 – следственный отдел по городу Гусь-Хрустальный, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.