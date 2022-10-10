Владимирская область один из многонациональных регионов России. По данным последней переписи...

Владимирская область один из многонациональных регионов России. По данным последней переписи населения на территории региона проживают представители 115 национальностей. О лучших практиках некоммерческих организаций, направленных на межнациональное сотрудничество - новая серия проекта ГТРК "Владимир" "Моя Россия".Владимирская область. Территория мира, согласия, диалога. Родной дом для представителей 115 национальностей. Ассамблея народов Владимирской области- молодая общественная организация. Появилась год назад. Сегодня Ассамблея объединяет 17 общественно-культурных организаций. По словам Абоса Уциева, организация вносит весомый вклад в укрепление дружбы между представителями самых разных народов и культур.Абос Уциев, председатель Ассамблея народов Владимирской области, председатель Общественно -культурного центра "Вайнах":- У нас есть уже картина в таком региональном формате как нам дальше работать. При этом мы, каждая общественная организация, проводим фестивали, дни национальных культур. Нас очень много невозможно перечислить: узбеки , таджики . Там было какое-то общее мероприятие.Книга "Сказки народов города Владимира" - пример успешного сотрудничества национально-культурных общественных объединений. По словам автора проекта Самвела Мстояна - езида по происхождению - в сказках народов мира много общего. Это объясняется и культурно-историческими условиями жизни, и общими устремлениями. В сказках добро побеждает всегда.Самвел Мстоян, руководитель региональной езидской национальной культурной общественной организации "Месопотамия"- Всё началось с сайта "Сказки народов города Владимира, который мы же создали, а потом пришла мысль почему бы не создать книгу, издать книгу. На следующий год мы издали книгу "Сказки народов города Владимира", где размещены сказки 13 национальностей.Сборник сказок обрёл популярность среди читателей. 400 экземпляров, которые выпустили благодаря социальному гранту, разлетелись мгновенно. Потребовался дополнительный тираж, чтобы экземпляр книги был в каждой библиотеке Владимирской области. Многодетная мама Асмик Ананян читает армянскую сказку в русской школе. Все ее пятеро детей родились в России. И Асмик очень хотела познакомить их друзей с армянской литературой.Асмик Анянян:- О рыбаке, который поймал рыбку говорящую.. И рыбка говорит рыбаку:брось меня обратно в воду, я тебе пригожусь. Так и сделал рыбак. И рыбка в трудную минуту помогла.Народы дружат по велению сердца. Истинная дружба рождается между людьми, которые понимают и глубоко уважают друг друга.Самвел Мстоян, руководитель региональной езидской национальной культурной общественной организации "Месопотамия":- У нас многонациональная страна и мы должны быть едины. Мы должны собраться в один кулак! И только тогда нас никто не победит!Ещё одна инициатива езидской общины - Спартакиада народов Владимирской области. Всё началось в 2015, с футбольного матча. На поле тогда вышли игроки разных национальностей. В этом году Спартакиада прошла уже в восьмой раз. И объединила различные виды спорта.Самвел Мстоян, руководитель региональной езидской национальной культурной общественной организации "Месопотамия":- Нам удалось пригласить в прошлом году Нижегородскую, Ивановскую и наш регион. В этом году мы провели 19 августа провели Межнациональную спартакиаду среди районов Владимирской области.А это конкурс "Краса Земли Владимирской". На сцене-представительницы Татарстана, Дагестана, Калмыкии, Чечни, Армении, Украины, России, Башкортостана, Месопотамии. Все красавицы- жительницы Владимира. По словам ДаниИ Хайретдиновой, конкурс- не состязание. Это прежде всего возможность представить культуру исторической родины. Сама Дания второй год подряд представляет республику Татарстан.Дания Хайретдинова, участница конкурса «Краса земли Владимирской»:- Эмоций очень много, все положительные. Но есть волнение, без этого никуда. Мы на протяжении всего месяца с девочками сдружились, каждые вечера очень много репетиций у нас. Мы все выглядим не в роли соперниц, а как подружки.Организатор проекта «Краса земли Владимирской»- общественно -культурный центр "Вайнах". В переводе с чеченского- «наши люди». В рядах организации общим делом заняты чеченцы, ингуши, русские, казаки. Каждая участница рассказывает о традициях и ценностях своего народа. Тех, что сохраняют веками. Впервые конкурс прошел в 2018-ом году.Абос Уциев, председатель Ассамблеи народов Владимирской области, председатель Общественно-культурного центра "Вайнах":- Было 12 участниц, которые показывали в самой программе, начиная от кухни,там в культуре: песни, танцы, как она показывает свои культурные ценности. Порой они показывают такие вещи, которые невозможно погуглить, посмотреть где-то эту информацию. Я даже порой удивлялся тому что я о себе ,о своей национальности узнал многое.Небольшую паузу конкурс был вынужден взять из-за пандемии. Организаторы подчёркивают: они обязательно возродят его в следующем году. Сейчас Ассамблея народов Владимирской области готовит новый конкурс "Палитра национальных красок глазами молодежи".Абос Уциев, председатель Ассамблеи народов Владимирской области, председатель Общественно -культурного центра "Вайнах":- Сам проект состоит из видеороликов. Непрофессиональный видеоролик на любую тему до 3 минут . Тем необъятный край. Это кухня, культура, традиции, обычаи, герои. Мы их ждем на разные темы. Вот сегодня веяние времени как "патриотизм"! И финал конкурса у нас будет 31 октября.Проект «За дружным столом»- познавательный, творческий и необыкновенно вкусный- настоящая кулинарная энциклопедия. Сегодня, к примеру, шеф-повара- русские. А национальные блюда- башкирские. Дмитрий Саблин и Ольга Салтыкова готовят зурбалеш. Национальный башкирский пирог. Это их первый опыт погружения в необыкновенный мир башкирских кулинарных традиций.Дмитрий Саблин, шеф-кондитер:- Башкиры насколько гостеприимный народ и настолько знают свою кухню.Соответственно я старался использовать аутентичный рецепт.Проект "За дружным столом" стал возможным благодаря поддержке департамента региональной политики Владимирской области. Серию мастер-классов проводят профессиональные владимирские повара. Его организатор- Ассоциация владимирских кулинаров.«За дружным столом» готовят по русским, армянским, узбекским, казачьим и цыганским рецептам. Зурбалеш - самый любимый пирог в башкирском доме, рассказывает Лиана Ахметшина.Лиана Ахметшина, руководитель башкирской общины Владимирской области:- Это пирог, который в основном готовится с мясом птицы. Чаще всего -это гусь, утка то есть домашняя птица или дичь. Можно// картошку, лучок, можно рис. На усмотрение хозяйки.Руководитель башкирской общины уверена: повару удалось передать национальный дух и вкус пирога. Кулинария - занятие без границ. В семье Лианы, к примеру, с удовольствием готовят русские блюда.Лиана Ахметшина, руководитель башкирской общины Владимирской области:- Это может быть борщ с юасой! Это может быть вишневое варенье с баурсаками. Это может быть курник. У меня дети обожают русский курник!С 2014 года департамент региональной политики оказывает поддержку проектам в сфере национальных отношений. Каждый год минимум десять инициатив получают гранты на реализацию. Проект "За общим столом " тоже пришелся жюри по вкусу.Елена Анисимова, начальник отдела департамента региональной политики администрации Владимирской области:Конечно, это все с привлечением руководителей наших национальных организаций. Каждый из них делится своим национальным рецептом, тем , который был в их семье, который передается из поколения в поколение и наши повара тоже учатся их готовить. Это здорово!Участвуют в проекте- не только представители национальных общин, шеф-повара, любители, воспитанники кулинарных училищ. Кухня- яркий фрагмент мозаики национальных культур. Подобные проекты помогают сплочению и единению. Перенимая традиции, люди лучше узнают друг друга.Александр Болонин, член Правления Ассоциации владимирских кулинаров:- Любители обмениваются опытом, а представители национальных организаций, которые приносят сюда рецепты. Они , конечно, хотят посмотреть, получится ли у профессионального повара, который может быть первый раз готовит это блюдо, сделать его таким же аутентичным как у них дома , у них на родине.Истинным проявлением дружбы и взаимопомощи во Владимирской области стал молодежный форум "Природа не терпит пустоты". Его участники- юноши и девушки различных национальностей, взглядов, вероисповедания. 7 лет подряд форум организует Отдел по делам молодёжи Александровской епархии Русской Православной Церкви в селе Лыково Юрьев-Польского района. За это время молодые люди так сдружились, что даже пожар, который уничтожил все оборудование перед самым открытием этого года, не помешал его проведению. Форум не ограничивается духовной тематикой. Основной акцент- живое общение, межрелигиозное и межнациональное согласие.Дионисий Комчихин, настоятель храма села Лыково, организатор форума:- Мы хотим через этот форум сломать какие-то стереотипы, которые сегодня существуют по отношению к церкви. Нас считают архаизмом каким-то да?!. Мы хотим показать, что церковь активно работает с молодежью. Предлагает различные варианты.Помогли состояться форуму представители разных общественных организаций и национальностей. Оказали помощь финансами , оборудованием. Нашлись шатры, столы, скамейки. И вместо 50 человек в итоге участвовали 100. Его участниками стали не только жители Владимирской области, а также Подмосковья, Ивановской ,Тульской, Челябинской областей. Приехали студенты Челябинского института культуры. Выходцы из Анголы, Бразилии, Сирии. На открытии вместе с русским духовенством – и Региональная еврейская национально-культурная автономия Владимирской области. В этом году общественная организация стала активным участником форума.А проект "Дома мира" не знает границ. Международный пленэр юных художников- как машина времени, делятся участники. Здесь, во Владимире, можно в буквальном смысле перенестись в прошлое. Почувствовать себя частью истории - большой и межнациональной. И увезти впечатления с собой. География пленэра- от Калининграда до Камчатки. А главная объединяющая идея - показать разнообразие культур народов… СаниЯ за пределы родного Казахстана выехала впервые. На её рисунке - водонапорная башня. Владимир, по словам юной художницы, напоминает ей Петропавловск.Сания Ержан, участница XXI Международного пленэра юных художников (Казахстан):- Мне очень нравится старая архитектура, тут очень много красивых церквей, хочется всех их зарисовать. Мне особенно нравятся их купола.Пленэр на Владимиро-Суздальской земле проводился в 21 раз. Его название символично- "Душа народа, его сила и гордость". Его посвятили Году культурного наследия народов России. И никакие санкции помешали встрече юных художников. Пленэр доказал: дружба не имеет границ. Владимирский край принял участников из Эстонии, Белоруссии , Казахстана.Елена Гуськова, президент региональной общественной организации "Дом мира":- Мы работаем с командой профессионалов и есть люди, которые нас поддерживает,то есть возможность люди пригласить ребят из различных регионов России, а у Дома мира есть отделения больше чем в 50 городах России и за долгое время его существования накопились связи, партнерские связи с такими организациями, которые сейчас находятся в ближнем и дальнем зарубежье.Сейчас "Дом мира" готовится к фестивалю национальных культур "Содружество-2022». Он станет одним из самых ярких событий осени. Проект реализован на средства гранта Президентского Фонда культурных инициатив. В рамках фестиваля пройдут конкурсы чтецов, хореографических коллективов, фотографов. Вместе с владимирцами на фестивале будут жители всей нашей многонациональной Родины.Елена Гуськова, президент региональной общественной организации "Дом мира":- К нам сейчас поступили заявки и с Камчатки, к нам поступили заявки на фотофестиваль, который проводится в рамках Содружества 2022. И из Тольятти, к нам из Челябинской, Свердловской области уже заявки поступили, из республики Дагестана, из Ингушетии. Это и хореографические коллективы и творческие.Символично , что фестиваль "Содружество -2022" завершится 4 ноября в День народного единства в Суздале. В этом году государственный праздник обретает еще более мощное звучание. Доказывая: выбор людей ВМЕСТЕ НАВСЕГДА.