Официальные комментарии, как сообщили ГТРК Владимир в пресс-службе прокуратуры Владимирской...

Официальные комментарии, как сообщили ГТРК "Владимир" в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, последуют после 17.00.Напомним, на должность прокурора 33-его региона Владислав Малкин был назначен в феврале этого года. До этого Владислав Малкин - уроженец Туркменской СССР работал в разных регионах страны. До направления во Владимир был прокурором Орловской области. Владиславу Малкину- 43 года. Приоритетами в 33-ем регионе для него стали защита интересов участников долевого строительства, расселение из аварийного жилья, обеспечение детей-инвалидов лекарствами.Фото: ГТРК "Владимир"