Генпрокурор РФ Игорь Краснов снял с должности руководителя владимирской прокуратуры Владислава Малкина, - сообщает портал ПроВладимир со ссылкой на свои источники.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов снял с должности руководителя владимирской прокуратуры Владислава Малкина, - сообщает портал со ссылкой на свои источники. Официально информация пока не подтверждена. направил запрос в региональное ведомство.Владислав Малкин возглавил прокуратуру Владимирской области в феврале текущего года. До этого он был главным прокурором Орловского региона. Дальнейшая судьба руководителя неизвестно. Также нет данных о претендентах на вакантную должность.